ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Деньги бойцов АТО спустили в игровых автоматах

23 января 2017, понедельник, 19:14 – ИА СОЧИ-24

Деньги бойцов АТО спустили в игровых автоматах
Деньги бойцов АТО спустили в игровых автоматах
В Черкасской области Украины задержана мошенница, собравшая с доверчивых соотечественников почти полтора миллиона гривен якобы на помощь бойцам АТО. Ушлая украинка вместо того, чтобы отправить эти деньги солдатам на восток Украины, проиграла их в игровых автоматах.
Вместо бойцов, участвующих в антитеррористической операции
более 50 тысяч долларов получили однорукие бандиты. Деньги собрала жительница
Черкасской области, имя которой силовики не называют. Задержали мошенницу
сотрудники Службы безопасности Украины.
"Сотрудники Харьковского управления спецслужбы
задокументировали, что злоумышленница успела собрать почти полтора миллиона
гривен. Все деньги она потратила в автоматах игровых салонов", – сообщили
в пресс-центре СБУ.
Женщина не просто собирала деньги у прохожих на улицах – ей удалось
зарегистрировать на свое имя фиктивный благотворительный фонд. Весь 2016 год
она звонила руководителям промышленных предприятий, представлялась чиновницей и
просила перечислить определенную сумму денег на счет для оказания помощи детям,
подразделениям антитеррористической операции и социально незащищенным слоям
населения.

Таким нехитрым способом мошеннице удалось собрать за год
полтора миллиона гривен (примерно 45 тысячи долларов), которые она удачно
проиграла в игровых залах. Теперь в отношении горе-благотворительницы
возбуждено уголовное дело за мошенничество и самовольное присвоение властных
полномочий или звания служебного лица.
Между тем сегодня, 23 января произошло важное событие,
связанное с зоной проведения так называемой АТО. Как писали Dni.Ru, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании
военно-воздушной зоны "Восток" над Донбассом. Это позволит Киеву
обеспечить полный контроль над местными самопровозглашенными республиками.

Район "Восток" станет уже четвертой подобной зоной
над территорией Украины. В задачу ее командования будет входить контроль над
воздушным пространством Донбасса. При этом эксперты отмечают, что этот шаг
Киева не следует целям урегулирования конфликта на юго-востоке страны, а ведет
лишь к его эскалации.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 22:15
Из погребенного под лавиной итальянского отеля спасли трех щенков

Поисково-спасательная операция в горном отеле Rigopiano, на который 18 января сошла мощная снежная лавина, продолжается. Спасатели 23 января извлекли из-под снежных завалов троих щенков...»

сегодня, 22:00
В парке львов в Крыму погиб человек

Тело 29-летнего мужчины было найдено в подсобном помещении на территории парка львов "Тайган" в Крыму, передает РИА Новости..»

сегодня, 22:00
Ученики московский школы пробили однокласснику череп

Ученика одной из столичных школ избили одноклассники. С серьезными травмами 17-летний юноша был экстренно доставлен в институт им. Склифосовского...»

сегодня, 21:46
Пассажир упал на рельсы в московском метро

Согласно информации пресс-службы Московского метрополитена, интервалы движения поездов по Сокольнической (красной) линии столичной подземки были увеличены из-за инцидента с пассажиром..»

сегодня, 21:31
Похищение "Черной жемчужины" в Москве попало на видео

Молодой человек вынес из Центрального детского магазина на Лубянке модель пиратского корабля "Черная жемчужина" из фильма "Пираты карибского моря". Происходящее сняли камеры наружного наблюдения. На опубликованной записи видно, что молодой человек, выносящий из магазина модель парусника стоимостью 55 тысяч рублей, совершенно не нервничает...»

сегодня, 21:29
В элитной московской школе разразился секс-скандал

Выпускницы московской школы обвинили директора в сексуальных домогательствах. По соответствующему сообщению СМИ Следственный комитет России по Москве организовал доследственную проверку...»

сегодня, 21:14
В болоте под Новгородом нашли обломки советского штурмовика

Поисковые отряды "Память" и "Новгородец" нашли в болоте у деревне Новое Веретье в Шимкинском районе Новгородской области место падения штурмовика Ил-2, передает Flashnord..»

сегодня, 21:01
Трамп вывел США из Транстихоокеанского партнерства

В свой первый рабочий понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ об отказе от обязательств по созданию Транстихоокеанского партнерства, передает ТАСС..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 22:15
Из погребенного под лавиной итальянского отеля спасли трех щенков

Поисково-спасательная операция в горном отеле Rigopiano, на который 18 января сошла мощная снежная лавина, продолжается. Спасатели 23 января извлекли из-под снежных завалов троих щенков...»

сегодня, 22:00
В парке львов в Крыму погиб человек

Тело 29-летнего мужчины было найдено в подсобном помещении на территории парка львов "Тайган" в Крыму, передает РИА Новости..»

сегодня, 22:00
Ученики московский школы пробили однокласснику череп

Ученика одной из столичных школ избили одноклассники. С серьезными травмами 17-летний юноша был экстренно доставлен в институт им. Склифосовского...»

сегодня, 21:46
Пассажир упал на рельсы в московском метро

Согласно информации пресс-службы Московского метрополитена, интервалы движения поездов по Сокольнической (красной) линии столичной подземки были увеличены из-за инцидента с пассажиром..»

сегодня, 21:31
Похищение "Черной жемчужины" в Москве попало на видео

Молодой человек вынес из Центрального детского магазина на Лубянке модель пиратского корабля "Черная жемчужина" из фильма "Пираты карибского моря". Происходящее сняли камеры наружного наблюдения. На опубликованной записи видно, что молодой человек, выносящий из магазина модель парусника стоимостью 55 тысяч рублей, совершенно не нервничает...»

сегодня, 21:29
В элитной московской школе разразился секс-скандал

Выпускницы московской школы обвинили директора в сексуальных домогательствах. По соответствующему сообщению СМИ Следственный комитет России по Москве организовал доследственную проверку...»

сегодня, 21:14
В болоте под Новгородом нашли обломки советского штурмовика

Поисковые отряды "Память" и "Новгородец" нашли в болоте у деревне Новое Веретье в Шимкинском районе Новгородской области место падения штурмовика Ил-2, передает Flashnord..»

сегодня, 21:01
Трамп вывел США из Транстихоокеанского партнерства

В свой первый рабочий понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ об отказе от обязательств по созданию Транстихоокеанского партнерства, передает ТАСС..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.