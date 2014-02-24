Деньги бойцов АТО спустили в игровых автоматах

23 января 2017, понедельник, 19:14 – ИА СОЧИ-24



Деньги бойцов АТО спустили в игровых автоматах

В Черкасской области Украины задержана мошенница, собравшая с доверчивых соотечественников почти полтора миллиона гривен якобы на помощь бойцам АТО. Ушлая украинка вместо того, чтобы отправить эти деньги солдатам на восток Украины, проиграла их в игровых автоматах.Вместо бойцов, участвующих в антитеррористической операцииболее 50 тысяч долларов получили однорукие бандиты. Деньги собрала жительницаЧеркасской области, имя которой силовики не называют. Задержали мошенницусотрудники Службы безопасности Украины."Сотрудники Харьковского управления спецслужбызадокументировали, что злоумышленница успела собрать почти полтора миллионагривен. Все деньги она потратила в автоматах игровых салонов", – сообщилив пресс-центре СБУ.Женщина не просто собирала деньги у прохожих на улицах – ей удалосьзарегистрировать на свое имя фиктивный благотворительный фонд. Весь 2016 годона звонила руководителям промышленных предприятий, представлялась чиновницей ипросила перечислить определенную сумму денег на счет для оказания помощи детям,подразделениям антитеррористической операции и социально незащищенным слоямнаселения.Таким нехитрым способом мошеннице удалось собрать за годполтора миллиона гривен (примерно 45 тысячи долларов), которые она удачнопроиграла в игровых залах. Теперь в отношении горе-благотворительницывозбуждено уголовное дело за мошенничество и самовольное присвоение властныхполномочий или звания служебного лица.Между тем сегодня, 23 января произошло важное событие,связанное с зоной проведения так называемой АТО. Как писали Dni.Ru, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о созданиивоенно-воздушной зоны "Восток" над Донбассом. Это позволит Киевуобеспечить полный контроль над местными самопровозглашенными республиками.Район "Восток" станет уже четвертой подобной зонойнад территорией Украины. В задачу ее командования будет входить контроль надвоздушным пространством Донбасса. При этом эксперты отмечают, что этот шагКиева не следует целям урегулирования конфликта на юго-востоке страны, а ведетлишь к его эскалации.

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