Десятки человек погибли при взрыве в Сирии

Террорист-смертник на заминированном атаковал контрольно-пропускной пункт бойцов Сирийской свободной армии в пригороде города Эль-Баб, передает Lenta.ru. По данным телеканала Al Jazeera число жертв теракта достигло 45 человек, счет раненых идет на десятки. При этом сообщается, что среди погибших и раненых есть не только представители вооруженной сирийской оппозиции – много жертв среди гражданских лиц. Телеканал "РЕН ТВ" опубликовал видео последствий страшного взрыва.
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Министерство иностранных дел Латвии получило ноту от правительства Объединенных Арабских Эмиратов за неуважение к мусульманским традициям. Посол арабской страны была унижена сразу после своего прибытия в рижском аэропорту...»
Во Франции стартовала кампания, целью которой является выдвижение Барака Обамы на пост президента страны. Избрание бывшего американского лидера в качестве главы французского государства, по мнению авторов инициативы, должно стать символом настоящей демократии...»