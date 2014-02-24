Диск болгарки убил москвича

В столице мужчине в спину вонзился диск болгарки – от полученной травмы пострадавший скончался. По словам вдовы, москвич выполнял работы с болгаркой, когда диск неожиданно сорвался, отрикошетил от стены и вошел ему в спину, передает РЕН ТВ. Отмечается, что супружеская пара стоит на учете в психиатрической клинике. Кроме того, женщина беременна.
Минэкономразвития планирует стимулировать россиян откладывать деньги на пенсию изменением ставки НДФЛ. Если человек не желает участвовать в индивидуальной пенсионной программе (ИПК), он будет обязан уплатить повышенный налог, и наоборот...»
После срыва передачи на радио "Комсомольская правда" скандально известная Диана Шурыгина была замечена в одном из торговых центров Москвы. Девушка с удовольствием ходила по магазинам одежды и делала селфи с прохожими...»
Пассажирский лайнер авиакомпании Tajik Air, выполнявший рейс из аэропорта в Таразе в Казахстане в Москву после вылета резко сменил курс и направился в сторону Худжанда в Таджикистане, передает "РЕН ТВ"..»
Депутат Верховной рады Дмитрий Ярош, который некогда возглавлял запрещенную в России экстремистскую организацию "Правый сектор", прибыл в Николаевскую область и встретился с главой региона Алексеем Савченко..»
В Москве 9 марта состоялись две встречи между представителями России и Германии. Первыми провели переговоры главы МИДов Сергей Лавров и Зигмар Габриэль. Затем министры иностранных дел встретились с российским президентом Владимиром Путиным...»
Минэкономразвития планирует стимулировать россиян откладывать деньги на пенсию изменением ставки НДФЛ. Если человек не желает участвовать в индивидуальной пенсионной программе (ИПК), он будет обязан уплатить повышенный налог, и наоборот...»
После срыва передачи на радио "Комсомольская правда" скандально известная Диана Шурыгина была замечена в одном из торговых центров Москвы. Девушка с удовольствием ходила по магазинам одежды и делала селфи с прохожими...»
Пассажирский лайнер авиакомпании Tajik Air, выполнявший рейс из аэропорта в Таразе в Казахстане в Москву после вылета резко сменил курс и направился в сторону Худжанда в Таджикистане, передает "РЕН ТВ"..»
Депутат Верховной рады Дмитрий Ярош, который некогда возглавлял запрещенную в России экстремистскую организацию "Правый сектор", прибыл в Николаевскую область и встретился с главой региона Алексеем Савченко..»
В Москве 9 марта состоялись две встречи между представителями России и Германии. Первыми провели переговоры главы МИДов Сергей Лавров и Зигмар Габриэль. Затем министры иностранных дел встретились с российским президентом Владимиром Путиным...»