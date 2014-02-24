Диск болгарки убил москвича

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Путин позвал Меркель в гости вчера, 21:16 В Москве 9 марта состоялись две встречи между представителями России и Германии. Первыми провели переговоры главы МИДов Сергей Лавров и Зигмар Габриэль. Затем министры иностранных дел встретились с российским президентом Владимиром Путиным...»