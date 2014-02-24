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Драка за столик в Burger King переросла в поножовщину

8 марта 2017, среда, 13:58 – ИА СОЧИ-24


В ресторане быстрого питания Burger King
на Бирюлевской улице на юге Москвы между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт из-за свободного столика, передает Life.ru. Посетители начали выяснять, кто из них все же сможет занять свободное место. В ходе обсуждения одна из сторон достала перцовый баллончик и распылила в сторону оппонентов. В ответ один из попавших под газовую атаку достал нож и пырнул первого попавшегося под руку парня со стороны противников. Разнимать массовую драку ринулся охранник ресторана, за что тут же получил серьезную резанную рану кисти руки. В итоге заветный свободный столик не достался никому из конфликтующих сторон – все они были вынуждены в срочном порядке сбежать с места происшествия, едва заметили, что очевидцы вызвали полицию. Охранника в больницу доставила скорая помощь. Спустя несколько минут в полицию обратился один из участников конфликта. Он получил в драке проникающее ранение живота и колото-резаные раны левого бедра.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Камера видеорегистратора одного из автолюбителей сняла необычное явление – в небе над жилым кварталом в регионе Канто на западе Японии вспыхнул яркий огненный шар, после чего бесследно исчез, не нанеся постройка на земле никаких повреждений. Специалисты считают, что речь может идти о небольшом метеорите, который полностью сгорел в атмосфере...»

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Представители бывшего президента США Барака Обамы продолжают утверждать, что любые сведения о том, что администрация Белого дома следила за Дональдом Трампом во время предвыборной гонки, являются ложью. Сам отошедший от дел политик буквально пришел в ярость из-за слов своего преемника...»

сегодня, 13:58
Драка за столик в Burger King переросла в поножовщину

В ресторане быстрого питания Burger King на Бирюлевской улице на юге Москвы между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт из-за свободного столика, передает Life.ru..»

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