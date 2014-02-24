Два человека пострадали при стрельбе в московской гостинице
22 марта 2017, среда, 08:13 – ИА СОЧИ-24
В гостинице на северо-востоке Москвы открыли стрельбу, предположительно, из травматического оружия. Два человека получили ранения. Один из пострадавших госпитализирован, второму оказана помощь на месте, передает РИА ФАН.На месте происшествия работают следователи. Обстоятельства ЧП выясняются.
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Россельхознадзор не планирует отменять ограничения на поставку турецких томатов, огурцов, яблок, груш, а также индейки, курицы и других продуктов. Все это производится и в России, а снятие эмбарго может нанести ущерб отечественным бизнесменам...»
Киев оказался в неловком положении после освобождения журналиста Романа Цимбалюка. Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что корреспондента отпустили благодаря сотрудникам ведомства, однако тот поблагодарил ее российскую коллегу Марию Захарову...»