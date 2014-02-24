Два пенсионера попали под скорый поезд в Москве

В районе платформы "Каланчевская" Курского направления Московской железной дороги скорый поезд, идущий из Владикавказа в Санкт-Петербург сбил двух пенсионеров – мужчину и женщину, передает сайт "Комсомольская правда". Мужчина пытался забраться на платформу, а женщина переходила пути в неустановленном для этого месте перед приближающимся составом. От полученных травм пожилые люди скончались до прибытия скорой помощи. Правоохранительные органы проверяют все обстоятельства произошедшего.
Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»
В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»
Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»
В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»