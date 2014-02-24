Двое полицейских присвоили вещдоков на миллиард

В конце 2016 года сотрудники УБЭП УМВД по Калининградской области изъяли продукцию "Балтийской табачной фабрики" на почти миллиард рублей, передает сайт "Комсомольская правда". В дальнейшем вещественное доказательство пропало. Подозрение пало на двух сотрудников ведомства, которые могли попытаться продать сигареты по выгодной цене. В служебных сейфах полицейских и по месту их жительства были обнаружены деньги. Подозреваемые взяты под стражу.
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Американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви Саентологии артист Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В свою очередь, политик Михаил Маркелов отметил верховенство закона над внутренними разрешениями каких-либо организаций...»
Больше похожий на трейлер голливудского фильма предвыборный ролик кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен стал хитом в интернете. За несколько дней видео, в котором политик заявляет о своих целях на посту главы государства, посмотрели почти полмиллиона человек...»