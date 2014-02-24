Двухлетний москвич запер на балконе мешавшего ему играть отца

25 февраля 2017, суббота, 14:13 – ИА СОЧИ-24

В Москве двухлетний ребенок запер отца на балконе, чтобы поигратьв его iPad. Мальчик не обращал реагировал на крики и просьбы замерзающегородителя. Чтобы выбраться мужчине пришлось прибегнуть к помощи спасателей,передает Life.ru.Как рассказал москвич, когда он вышел на балкон, дома кроменего и сына никого не было. Пока мужчина курил, мальчик подошел к двери, заперее, после этого взял со стола iPad и сел играть.

СОЧИ 24