Джо Байден прилетел в Киев

В киевском аэропорту Борисполь приземлился самолет вице-президента США Джо Байдена, передает РИА Новости. Политик уже спустился по трапу, где его с караваем встретила официальная делегация. На 16 января у Байдена запланированы встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом страны Петром Порошенко. По итогам последней встречи Порошенко и Байден сделают совместное заявление для прессы.
Корабли Королевского военно-морского флота Великобритании готовятся сопровождать российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Как сообщается, на своем обратном маршруте из Сирии судно готовится пройти мимо берегов Шотландии...»
Корабли Королевского военно-морского флота Великобритании готовятся сопровождать российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Как сообщается, на своем обратном маршруте из Сирии судно готовится пройти мимо берегов Шотландии...»