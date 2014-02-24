Экипаж ДПС сбил девушку на пешеходном переходе

В столице экипаж ДПС на большой скорости сбили на пешеходном переходе девушку. Инцидент произошел на улице Свободы 28 марта. После ДТП стражи порядка оказали пострадавшей первую помощь. Через несколько минут медики осмотрели девушку и отпустили домой. Серьезных травм пешеход не получила, передает Life.ru со ссылкой на собственный источник.
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Ученые установили, что при потеплении климата на 1,5 градуса Цельсия ежегодно будут умирать до 350 миллионов человек. Сильнее всего от жары пострадают жители индийской Калькутты и пакистанского Карачи...»
Председатель украинского парламента Андрей Парубий опасается вторжения России на Украину во время военных учений "Запад-2017". Совместные российско-белорусские маневры пройдут в сентябре и к ним приковано внимание на Западе...»