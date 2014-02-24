Экс-губернатора Белых перевели в больницу "Матросской тишины"
15 февраля 2017, среда, 20:30 – ИА СОЧИ-24
Бывший губернатор Кировский области Никита Белых, обвиняемый в получении взятки, был переведен из СИЗО "Лефортово" в больницу "Матросской тишины". Адвокат предполагаемого коррупционера рассказал, что его подзащитный жалуется на проблемы со здоровьем.Белых пройдет консультацию у нескольких специалистов, передает РИА ФАН. Известно, что бывшему губернатору нужно посетить эндокринолога, флеболога и невропатолога.
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Президент США рассчитывает на то, что Россия вернет Крым Украине. Это заявление пресс-секретаря Дональда Трампа уже прокомментировали в высших эшелонах российской власти, а эксперты призвали не делать поспешных выводов...»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал к 8 марта утвердить Национальную стратегию в интересах женщин. С этой просьбой к главе кабмина обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко...»