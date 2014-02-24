Электричка насмерть сбила залезавшего на платформу москвича



Мир шокирован смертью Чуркина сегодня, 21:46 Политики, коллеги ушедшего 20 февраля на 65-м году жизни дипломата, представителя России при ООН Виталия Чуркина скорбят о его кончине. Шокирующая новость потрясла всех как в России, так и за рубежом...»

Совет Думы рассмотрит предложения по улучшению работы парламента сегодня, 21:43 Систему требований к законопроектам, вносимым в Госдуму, рассмотрит Совет Думы 21 февраля. Документ, подготовленный рабочей группой депутатов, должен также разгрузить портфель предложений, оставшихся с прошлых созывов...»

У Чуркина не выдержало сердце сегодня, 21:28 Дипломатические источники назвали предварительную причину смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Предположительно, политика забрали в больницу прямо из кабинета в здании дипмиссии...»

Любимица Гитлера работала на СССР сегодня, 20:43 Одна из наиболее популярных в послевоенное время актрис Германии Марика Рёкк была тайным советским агентом. Она с 1940 года работала на стороне СССР...»



Умер Виталий Чуркин сегодня, 20:29 В Нью-Йорке, за день до своего 65-леия скоропостижно скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте российского МИДа...»

Захватчик заложников в Москве выпрыгнул в окно сегодня, 20:15 Москвич Леонид Оводов, взявший в заложники жену и троих детей, выпрыгнул из окна. Такое решение мужчина принял спустя несколько часов переговоров с полицией...»

В США пациенту пересадили лицо сегодня, 19:45 В США проведена сложная и редкая операция по трансплантации лица. Хирурги из клиники Майо провели пересадку молодому человеку...»

Как Сталинградская битва спутала карты Гитлеру сегодня, 19:31 Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Годовщина события, ставшего переломным моментом Великой Отечественной войны, будет отмечаться в следующем году со всем размахом. Dni.Ru вспоминают, как сражение спутало все карты Адольфу Гитлеру...»