Евро и доллар обновили минимумы

Курсы доллара и евро обновили минимум к рублю с июля 2015 года, передает Life.ru. Так, на торгах Московской биржи стоимость американской валюты составила 58 рублей 52 копейки, европейской – 62 рубля 25 копеек. Эксперты считают, что в качестве основной причины укрепления рубля следует считать рост цен на нефть. Энергоносители же дорожают благодаря соблюдению договоренностей стран ОПЕК об ограничении добычи черного золота.
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Больше похожий на трейлер голливудского фильма предвыборный ролик кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен стал хитом в интернете. За несколько дней видео, в котором политик заявляет о своих целях на посту главы государства, посмотрели почти полмиллиона человек...»
Американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви Саентологии артист Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В свою очередь, политик Михаил Маркелов отметил верховенство закона над внутренними разрешениями каких-либо организаций...»
Больше похожий на трейлер голливудского фильма предвыборный ролик кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен стал хитом в интернете. За несколько дней видео, в котором политик заявляет о своих целях на посту главы государства, посмотрели почти полмиллиона человек...»