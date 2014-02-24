Фигурант дела "Огней Москвы" впал в кому

В СИЗО потерял сознание экс-председатель правления банка "Огни Москвы" Денис Морозов, который является фигурантом дела о хищении. Предполагаемый злоумышленник был экстренно доставлен в больницу.Врачи диагностировали у Морозова инсульт, он впал в кому, передает Life.ru. Состояние бывшего банкира оценивается как критическое.Напомним, в банке "Огни Москвы" произошла серия хищений на общую сумму порядка 7,5 миллиарда рублей. Всего по делу проходят семь человек, включая Морозова.
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Юридическое понятие "брачный договор" появилось в России в середине 1990-х – тогда соответствующую главу вписали в Гражданский кодекс. В Советском Союзе из-за отсутствия частной собственности и делить было особенно не чего, нажитое во время брака личное имущество в случае развода отходило каждому в равных долях...»
Убивший инструктора стрелкового клуба в Измайловском проезде Москвы и позже погибший 15-летний юноша разделял взгляды запрещенной в России украинской экстремистской организации "Правый сектор". Обстрелянный мужчина скончался в больницы...»
Британские СМИ сообщили о возможном взрыве российской атомной бомбы на территории Арктики. Они связали выброс радиоактивных частиц в этом регионе с различными испытаниями вооружения, хотя этому нет никакого подтверждения...»
Первая леди Азербайджана 52-летняя Мехрибан Алиева признана самой влиятельной женщиной своей страны не только благодаря внешней привлекательности. 21 февраля 2017 года по распоряжению главы государства она была назначена первым вице-президентом Азербайджана...»
Маркетологи уверены: 23 февраля – это такой праздник, когда можно распродать годовой запас пены для бритья, дезодорантов для "активных мужчин" или, на худой конец, приличную партию туалетной воды. День защитника отчества также ждут продавцы портмоне, галстуков и виски. Но, возможно, стоит подарить что-то действительно брутальное?..»