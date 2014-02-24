"Газпром" пообещал поднять цены на газ для россиян
2 марта 2017, четверг, 10:44 – ИА СОЧИ-24
Зампредседателя правления компании "Газпром" Андрей Круглов рассказал о повышении цен на газ для россиян в ближайшие годы. "Ожидаемая величина составляет порядка 3-3,5%", – цитирует его РИА Новости. По словам Круглова, она будет ниже уровня инфляции.Также прорабатывается вопрос о возможности предоставления скидки крупным покупателям. "Мы вышли с предложением о том, чтобы "Газпром" имел право от регулируемой цены на газ предоставлять скидку своим потребителям в размере от 10%. Вопрос этот рассматривается, и мы рассчитываем, что будем услышаны", – заключил Круглов.
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