Генштаб России подтвердил удар ВКС по турецким военным
9 февраля 2017, четверг, 19:30 – ИА СОЧИ-24
Факт случайного удара российских бомбардировщиков по позиции турецких военных, в результате которого погибли трое и были ранены 11 солдат, подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил России, передает ТАСС. Начальник Генштаба генерал Валерий Герасимов выразил соболезнования генералу Хулуси Акару. Сообщается, что ВКС выполняли в районе города Эль-Баб боевую задачу по уничтожению позиций боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Герасимов провел телефонные переговоры с турецким коллегой. Они обсудили борьбу с международными террористическими группировками на территории Сирии и обстановку на северо-востоке провинции Алеппо.До этого соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану выразил российский лидер Владимир Путин. Глава Министерства обороны Сергей Шойгу сообщил, что Россия и Турция приняли решение совершенствовать механизмы согласования действий по борьбе с террористами в Сирии. Также Москва и Анкара решили объединить усилия для расследования произошедшего.
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