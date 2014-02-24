Гигантский крокодил убил футболиста в Африке

Защитник мозамбикского футбольного клуба "Атлетико Минейро де Тет" 19-летний Эстевао Альберто Жино стал жертвой нападения крокодила на реке Замбези, передает ТАСС. Менеджер команды рассказал, что рептилия внезапно выпрыгнула из воды и схватила молодого человека. Свидетелями произошедшего стали два его друга. Спасти Эстевао Альберто Жино им не удалось. По их словам, крокодил-убийца достигал пяти метров в длину.
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Во время третьего этапа соревнований Freeride World Tour в австрийских Альпах лыжник из Смоленска Иван Малахов упал со скалы. По его собственному признанию, это было жесточайшим падением за всю его карьеру...»
Героем очередной программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ стал обозреватель газеты "Коммерсантъ" и главный редактор журнала "Русский пионер" Андрей Колесников. Колесников, которого называют любимым журналистом Владимира Путина, смог рассказать некоторые факты о российском лидере, которые никто еще не слышал...»
Во время третьего этапа соревнований Freeride World Tour в австрийских Альпах лыжник из Смоленска Иван Малахов упал со скалы. По его собственному признанию, это было жесточайшим падением за всю его карьеру...»