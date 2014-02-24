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Гигантский крокодил убил футболиста в Африке

19 марта 2017, воскресенье, 16:14 – ИА СОЧИ-24


Защитник мозамбикского футбольного клуба "Атлетико Минейро де Тет" 19-летний Эстевао Альберто Жино стал жертвой нападения крокодила на реке Замбези, передает ТАСС. Менеджер команды рассказал, что рептилия внезапно выпрыгнула из воды и схватила молодого человека. Свидетелями произошедшего стали два его друга. Спасти Эстевао Альберто Жино им не удалось. По их словам, крокодил-убийца достигал пяти метров в длину.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Новые факты из жизни Путина раскрыл близкий ему журналист

Героем очередной программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ стал обозреватель газеты "Коммерсантъ" и главный редактор журнала "Русский пионер" Андрей Колесников. Колесников, которого называют любимым журналистом Владимира Путина, смог рассказать некоторые факты о российском лидере, которые никто еще не слышал...»

сегодня, 17:29
Ребенок утонул в колодце под Москвой

Девятилетний мальчик играл с друзьями на территории аэродрома в деревне Большое Грызлово Серпуховского района Московской области..»

сегодня, 17:16
Автохамы избили и расстреляли пешехода на севере Москвы

В больницу в тяжелом состоянии был доставлен житель Москвы. Выяснилось, что мужчина серьезно пострадал в ходе дорожного конфликта...»

сегодня, 16:14
Гигантский крокодил убил футболиста в Африке

Защитник мозамбикского футбольного клуба "Атлетико Минейро де Тет" 19-летний Эстевао Альберто Жино стал жертвой нападения крокодила на реке Замбези, передает ТАСС..»

сегодня, 15:01
На козырьке дома в Москве нашли тело школьницы

На козырьке подъезда жилого дома по адресу Пролетарский проспект, 37 на юге Москвы было обнаружено тело 16-летней девушки, передает РИАМО..»

сегодня, 14:29
Жесточайшее падение лыжника с горы попало на видео

Во время третьего этапа соревнований Freeride World Tour в австрийских Альпах лыжник из Смоленска Иван Малахов упал со скалы. По его собственному признанию, это было жесточайшим падением за всю его карьеру...»

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