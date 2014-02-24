Глава московского банка обманул клиента на 540 миллионов
10 февраля 2017, пятница, 12:16 – ИА СОЧИ-24
Председателя правления столичного "Банка Экономический Союз" подозревают в мошенничестве на 540 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, передает сетевое издание "М24".По данным следствия, глава кредитной организации предложил клиенту заключить договор соинвестирования в строительство гаражного комплекса на Алтуфьевском шоссе. После подписания договора и перечисления денег на счет фирмы, банкир перевел все средства на свой счет и не исполнил обязательства по договору.
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Больше похожий на трейлер голливудского фильма предвыборный ролик кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен стал хитом в интернете. За несколько дней видео, в котором политик заявляет о своих целях на посту главы государства, посмотрели почти полмиллиона человек...»