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Глава МВД Франции лишился должности после скандала

21 марта 2017, вторник, 21:30 – ИА СОЧИ-24


Во Франции лишился должности глава Министерства внутренних дел Бруно Ле Ру. Чиновник подал в отставку в результате крупного скандала: политик незаконно трудоустроил своих дочерей.Ле Ру принял такое решение после консультации с президентом страны Франсуа Олландом и премьер-министром Бернаром Казневым, передает РИА ФАН. Ведомство возглавил бывший министр торговли Маттиас Феклю.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 21:30
Глава МВД Франции лишился должности после скандала

Во Франции лишился должности глава Министерства внутренних дел Бруно Ле Ру..»

сегодня, 21:29
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В Музее современной истории России открылась выставка "1917. Код революции". Это первый масштабный проект, приуроченный к столетию революции...»

сегодня, 21:13
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил нового главу Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь)..»

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Украинский политолог Кость Бондаренко заявил, что президент страны Петр Порошенко может дать российской певице Юлии Самойловой право на разовое разрешение на въезд для участия на "Евровидении", от которого ее отстранила Служба безопасности Украины (СБУ). Это возможно, если деятели мировой культуры составят коллективное письмо в ее поддержку...»

сегодня, 20:31
Капитан Савченко взяла курс на женственность

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сегодня, 20:15
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