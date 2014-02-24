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Голодец предложила изменить форму классов в школе

27 февраля 2017, понедельник, 22:14 – ИА СОЧИ-24



Вице-премьер Ольга Голодец считает, что для улучшения отечественного образования необходимо изменить подход работы преподавателя с учениками. Учитель должен стать не простым ментором, а тем, кто будет помогать детям раскрывать их таланты. И начать реализацию нового направления в системе образования следует уже с формы школьных классов, уверена Голодец. "Неправильно у нас классы сконструированы: у нас они все прямоугольные, потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, и за ним – доска, и детишки сидят рядами, как мы учились в детстве", – цитируют ее "Аргументы и Факты". Для более эффективной работы дети должны сидеть по-другому, считает вице-премьер. Этот аспект может показаться незначительным, однако даже он влияет на работу в классе и само содержание школьного образования.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 22:00
Сколько Диана Шурыгина зарабатывает на своем горе

Вот уже почти месяц не утихает скандальная история 17-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной, за изнасилование которой 21-летний Сергей Семенов получил восемь лет колонии строгого режима, замененных после апелляции на три года колонии общего режима. Внезапно обрушившаяся на девушку скандальная известность теперь дает возможность несовершеннолетней жертве насилия зарабатывать немалые деньги в соцсетях...»

вчера, 21:44
Уральцу запретили основать островное государство

Уральский предприниматель Антон Баков планировал взять в аренду три необитаемых острова, принадлежащих Республике Кирибати, чтобы на них создать маленькие монархические государства..»

вчера, 21:28
Москва нашла управу на разбушевавшегося Лукашенко

Правительство России решило нанести новый удар по санкционным продуктам на российских прилавках. Меры коснутся товары из Белоруссии, которая частенько реэкспортирует запрещенные товары...»

вчера, 20:43
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Украинский депутат Андрей Артеменко придумал новый способ отобрать Крым у России. Согласно его фантастической версии, СССР в 1954 году передал Крым Украине якобы для того, чтобы полуостров не достался США и вот теперь пора отдать Крым настоящему владельцу...»

вчера, 20:28
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В Париже был задержан гражданин России, который находился в списках Интерпола за убийство продавщицы секс-шопа в Калининграде, передает Flashnord..»

вчера, 19:43
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Бывшие сослуживцы депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко рассказали скандальную историю, которая произошла во время ее службы в миротворческой миссии в Ираке. Командир бригады, где служила Савченко, называл ее не иначе как "сплошной проблемой"...»

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