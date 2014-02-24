Голодец предложила изменить форму классов в школе

Вице-премьер Ольга Голодец считает, что для улучшения отечественного образования необходимо изменить подход работы преподавателя с учениками. Учитель должен стать не простым ментором, а тем, кто будет помогать детям раскрывать их таланты. И начать реализацию нового направления в системе образования следует уже с формы школьных классов, уверена Голодец. "Неправильно у нас классы сконструированы: у нас они все прямоугольные, потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, и за ним – доска, и детишки сидят рядами, как мы учились в детстве", – цитируют ее "Аргументы и Факты". Для более эффективной работы дети должны сидеть по-другому, считает вице-премьер. Этот аспект может показаться незначительным, однако даже он влияет на работу в классе и само содержание школьного образования.
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Украинский депутат Андрей Артеменко придумал новый способ отобрать Крым у России. Согласно его фантастической версии, СССР в 1954 году передал Крым Украине якобы для того, чтобы полуостров не достался США и вот теперь пора отдать Крым настоящему владельцу...»
Бывшие сослуживцы депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко рассказали скандальную историю, которая произошла во время ее службы в миротворческой миссии в Ираке. Командир бригады, где служила Савченко, называл ее не иначе как "сплошной проблемой"...»