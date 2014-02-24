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Госдума сработала жестко и эффективно
21 декабря 2016, среда, 17:58 – ИА СОЧИ-24
Осенняя сессия 2016 года стала первой для избранного в
сентябре 7-го депутатского созыва. Она была короткой, но насыщенной и
напряженной, отметил председатель парламента."Эта сессия была самая короткая, на месяц меньше
получилась. Но учитывая, что выборы состоялись 18 сентября, а первое заседание
прошло пятого октября, на работу осталось всего 77 дней. Вот сегодня 77-й день
и это 17 пленарное заседание, которое будет завершать осеннюю сессию", —
заявил Вячеслав Володин.Спикер Думы сообщил, что за время осенней сессии в палату поступило
311 новых законодательных инициатив, депутаты приняли 142 закона и рассмотрели
74 проекта постановлений. Новому составу
парламента от прошлого созыва досталось в наследство 2020 законопроектов. По
словам Володина, некоторые из них находятся в процессе рассмотрения с середины
1990-х годов. В связи с этим нужно отказаться от практики накопления
законопроектов и постараться разобраться со всеми инициативами, которые
скопились за годы, считает председатель Госдумы.
Спикер парламента подчеркнул: несмотря на короткий срок, работа
была напряженная. Приходилось решать как организационные вопросы, так и
связанные с законотворческой деятельностью – в частности, принятие федерального
бюджета. "Очень важно то, что выборы прошли 18 сентября, что позволило
рассмотреть такой ключевой законопроект, самый главный закон страны о бюджете.
Мы приняли его уже новым составом Думы", – заметил Володин.ДисциплинаЧем же еще запомнилась седьмому созыву парламента первая
сессия? Отличительной ее чертой стала борьба за повышение дисциплины. Поправки
в регламент были внесены по инициативе представителей всех фракций еще в самом
начале работы. В итоге депутатов обязали посещать пленарные заседания, за
нарушение парламентариям грозит ответственность. В частности, в случае прогула
без уважительной причины из зарплаты народного избранника будет удерживаться
часть его заработной платы – по одной шестой за каждое пропущенное заседание.Голосование по доверенности теперь запрещено. Каждый депутат
обязан голосовать за или против законопроектов как на пленарных заседаниях, так
в комитетах только лично. Вячеслав Володин подчеркивал: использование
доверенностей во время голосования несправедливо по отношению к избирателю и в
принципе ставит под вопрос представительную демократию. Депутатов также
ограничили в использовании служебного транспорта и в количестве зарубежных
поездок.Радикальные решенияРаботал парламент в непростой экономической и
внешнеполитической обстановке. Так что пришлось депутатам принимать и
непопулярные решения, направленные на экономию и оптимизацию бюджетных средств.
В частности, не будет доиндексации пенсий в 2016 году – вместо этого принят
закон о единовременной выплате пенсионерам 5 тысяч рублей в январе 2017-го. Кроме
того, депутаты заморозили до 2020 года ежегодную индексацию материнского
капитала, а также отложили вступление в силу нормы о ежегодном увеличении на
25% фиксированной части пенсий сельских жителей с трудовым стажем 30 и более
лет, передает ТАСС.БюджетГлавным итогом насыщенной работы Госдумы стало принятие федерального
бюджета на трехлетку. В парламентском большинстве считают, что достигнута
основная цель – все социальные обязательства государства перед гражданами будут
выполнены. В то же время, все три оппозиционные фракции проголосовали против:
их представители не видели в бюджете потенциала для экономического роста. Хотя масштаб
перераспределения бюджетных средств во втором чтении стал беспрецедентным: более 540 миллиардов рублей только в 2017
году. Это стало возможным за счет оптимизации трат и перенаправления денег,
ранее выделенных на неэффективные расходы. Главный финансовый документ страны
назвали "оптимальным, но жестким".ДопингЕще один немаловажный пакет законов удалось принять
депутатам за осеннюю сессию. Они направлены на борьбу с допингом. Главным из
них стал закон, который ввел уголовную ответственность за склонение спортсменов
к употреблению запрещенных препаратов: теперь за подобные действия тренеру,
врачу или другому специалисту грозят штрафы до 1 миллиона рублей или лишение
свободы на срок до 2 лет. Кроме этого, Госдума приняла закон о правовом
регулировании профессионального спорта.Производственная гимнастикаСверхнасыщенная повестка зачастую заставляла депутатов
засиживаться допоздна, окончание пленарных заседаний сдвигалось с положенных по
регламенту 18.00 до 20.00 или даже 21 часа. Даже думские старожилы-коммунисты
порой жаловались на "духоту в зале, ломоту в теле", женщины-депутаты
заговорили о "некормленых мужьях". В ответ спикер палаты Вячеслав
Володин пообещал ввести специальный парламентский комплекс производственной
гимнастики, разработать который поручено депутатам-спортсменам Ирине Родниной и
Николаю Валуеву.Новый порядок работы, очевидно повысившаяся эффективность
деятельности депутатов уже сказались на отношении россиян к своему парламенту.
По данным опросов Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ),
рейтинг доверия граждан к Госдуме вырос в декабре до рекордных 52%.
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