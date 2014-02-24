Госдума сработала жестко и эффективно

21 декабря 2016, среда, 17:58 – ИА СОЧИ-24



Госдума сработала жестко и эффективно

Российский парламент VII созыва 21 декабря провел последнее заседание осенней сессии. Депутаты успели принять постановление об усилении контроля за правительством. А спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги работы парламентариев.Осенняя сессия 2016 года стала первой для избранного всентябре 7-го депутатского созыва. Она была короткой, но насыщенной инапряженной, отметил председатель парламента."Эта сессия была самая короткая, на месяц меньшеполучилась. Но учитывая, что выборы состоялись 18 сентября, а первое заседаниепрошло пятого октября, на работу осталось всего 77 дней. Вот сегодня 77-й деньи это 17 пленарное заседание, которое будет завершать осеннюю сессию", —заявил Вячеслав Володин.Спикер Думы сообщил, что за время осенней сессии в палату поступило311 новых законодательных инициатив, депутаты приняли 142 закона и рассмотрели74 проекта постановлений. Новому составупарламента от прошлого созыва досталось в наследство 2020 законопроектов. Пословам Володина, некоторые из них находятся в процессе рассмотрения с середины1990-х годов. В связи с этим нужно отказаться от практики накоплениязаконопроектов и постараться разобраться со всеми инициативами, которыескопились за годы, считает председатель Госдумы.Спикер парламента подчеркнул: несмотря на короткий срок, работабыла напряженная. Приходилось решать как организационные вопросы, так исвязанные с законотворческой деятельностью – в частности, принятие федеральногобюджета. "Очень важно то, что выборы прошли 18 сентября, что позволилорассмотреть такой ключевой законопроект, самый главный закон страны о бюджете.Мы приняли его уже новым составом Думы", – заметил Володин.ДисциплинаЧем же еще запомнилась седьмому созыву парламента перваясессия? Отличительной ее чертой стала борьба за повышение дисциплины. Поправкив регламент были внесены по инициативе представителей всех фракций еще в самомначале работы. В итоге депутатов обязали посещать пленарные заседания, занарушение парламентариям грозит ответственность. В частности, в случае прогулабез уважительной причины из зарплаты народного избранника будет удерживатьсячасть его заработной платы – по одной шестой за каждое пропущенное заседание.Голосование по доверенности теперь запрещено. Каждый депутатобязан голосовать за или против законопроектов как на пленарных заседаниях, такв комитетах только лично. Вячеслав Володин подчеркивал: использованиедоверенностей во время голосования несправедливо по отношению к избирателю и впринципе ставит под вопрос представительную демократию. Депутатов такжеограничили в использовании служебного транспорта и в количестве зарубежныхпоездок.Радикальные решенияРаботал парламент в непростой экономической ивнешнеполитической обстановке. Так что пришлось депутатам принимать инепопулярные решения, направленные на экономию и оптимизацию бюджетных средств.В частности, не будет доиндексации пенсий в 2016 году – вместо этого принятзакон о единовременной выплате пенсионерам 5 тысяч рублей в январе 2017-го. Крометого, депутаты заморозили до 2020 года ежегодную индексацию материнскогокапитала, а также отложили вступление в силу нормы о ежегодном увеличении на25% фиксированной части пенсий сельских жителей с трудовым стажем 30 и болеелет, передает ТАСС.БюджетГлавным итогом насыщенной работы Госдумы стало принятие федеральногобюджета на трехлетку. В парламентском большинстве считают, что достигнутаосновная цель – все социальные обязательства государства перед гражданами будутвыполнены. В то же время, все три оппозиционные фракции проголосовали против:их представители не видели в бюджете потенциала для экономического роста. Хотя масштабперераспределения бюджетных средств во втором чтении стал беспрецедентным: более 540 миллиардов рублей только в 2017году. Это стало возможным за счет оптимизации трат и перенаправления денег,ранее выделенных на неэффективные расходы. Главный финансовый документ страныназвали "оптимальным, но жестким".ДопингЕще один немаловажный пакет законов удалось принятьдепутатам за осеннюю сессию. Они направлены на борьбу с допингом. Главным изних стал закон, который ввел уголовную ответственность за склонение спортсменовк употреблению запрещенных препаратов: теперь за подобные действия тренеру,врачу или другому специалисту грозят штрафы до 1 миллиона рублей или лишениесвободы на срок до 2 лет. Кроме этого, Госдума приняла закон о правовомрегулировании профессионального спорта.Производственная гимнастикаСверхнасыщенная повестка зачастую заставляла депутатовзасиживаться допоздна, окончание пленарных заседаний сдвигалось с положенных порегламенту 18.00 до 20.00 или даже 21 часа. Даже думские старожилы-коммунистыпорой жаловались на "духоту в зале, ломоту в теле", женщины-депутатызаговорили о "некормленых мужьях". В ответ спикер палаты ВячеславВолодин пообещал ввести специальный парламентский комплекс производственнойгимнастики, разработать который поручено депутатам-спортсменам Ирине Родниной иНиколаю Валуеву.Новый порядок работы, очевидно повысившаяся эффективностьдеятельности депутатов уже сказались на отношении россиян к своему парламенту.По данным опросов Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ),рейтинг доверия граждан к Госдуме вырос в декабре до рекордных 52%.

СОЧИ 24