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Госдума усилила контроль за исполнением законов
21 декабря 2016, среда, 12:59 – ИА СОЧИ-24
Парламентарии в ходе последнего в этом году пленарного
заседания одобрили очередные изменения в регламент работы Госдумы. Поправки
касаются контроля за исполнением законов. Как рассказал Андрей Исаев, речь идет
о норме, которая говорит о том, что "в случае если закон касается решения
важнейших вопросов, таких как социальная поддержка граждан и расходов из
бюджета, то совет Госдумы назначает третье чтение законопроекта только после
получения из правительства подробной информации об описании подзаконных актов и
сроков их принятия".
В случае если закон имеет отложенный срок вступления в
силу, то при его принятии Госдумой будет устанавливаться срок внесения кабмином
информации о готовности соответствующих подзаконных актов. "Данное
предложение поддержано представителями всех фракций и председателем правительства
Дмитрием Медведевым", – сообщил Исаев.
В свою очередь глава комитета по регламенту Ольга
Савастьянова заявила, что внесение таких поправок в регламент "усиливает
роль, возможность и влияние депутатов в исполнении законов и их качества".Как писали Dni.Ru, это не первое изменение регламента нижней палаты парламента. Ранее Госдума установила запрет депутатам голосовать по доверенностям. Кроме того, были введены штрафы в отношении парламентариев, которые пропускают пленарные заседания без уважительных причин.
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