Грабитель открыл стрельбу в букмекерской конторе на востоке Москвы
3 марта 2017, пятница, 12:01 – ИА СОЧИ-24
На востоке Москвы неизвестный совершил вооруженное нападение на букмекерскую контору. Мужчина в маске открыл стрельбу и попытался забрать деньги из кассы, однако скрылся, ничего не взяв, передает "Газета.ру". Инцидент произошел в районе Богородское. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Ведется розыск преступника.
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