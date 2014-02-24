Грабитель вытащил из BMW безработной москвички 10 млн

18 февраля 2017, суббота, 10:59 – ИА СОЧИ-24

В Москве грабитель разбил стекло автомобиля BMW Х6 и похитил из салона пакетс деньгами. Инцидент произошел на улице Ивана Бабушкина, передает ТАСС.Пострадавшей оказалась 30-летняя безработная женщина. По еесловам, в пакете лежало 10 миллионов рублей.По факту ограбления возбуждено уголовное дело. Все обстоятельствапроисшествия устанавливаются.

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