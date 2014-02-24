Грабители устроили налет на интим-магазин в Москве
24 февраля 2017, пятница, 12:43 – ИА СОЧИ-24
Около полуночи двое злоумышленников с пистолетом ворвались в интим-магазин на Мячковском бульваре на юго-востоке Москвы. "Преступники забрали из кассы деньги и продаваемую продукцию", – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы столичного управления МВД. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, ведется поиск налетчиков.
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Во Франции стартовала кампания, целью которой является выдвижение Барака Обамы на пост президента страны. Избрание бывшего американского лидера в качестве главы французского государства, по мнению авторов инициативы, должно стать символом настоящей демократии...»