Грабители в медицинских масках напали на салон связи в Москве
7 марта 2017, вторник, 20:44 – ИА СОЧИ-24
На юго-востоке Москвы неизвестные в медицинских масках ворвались в салон связи "Евросеть". Угрожая пистолетом, грабители забрали деньги из кассы, после чего скрылись, передает ТАСС.Инцидент произошел на Рязанском проспекте. Для розыска злоумышленников в городе введен план "Перехват".
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В разгар конфликта на юго-востоке Украины Россия могла без малейшего сопротивления захватить Одессу и Харьков, а потом без проблем дойти и до Киева. Об этом, приоткрыв военную тайну, рассказал советник президента Украины Юрий Бирюков...»
После участия в ток-шоу "Пусть говорят" на "Первом канале", генеральным директором которого является Константин Эрнст, жертва изнасилования Диана Шурыгина с каждым днем бьет все рекорды популярности. Количество соответствующих поисковых запросов в системе "Яндекс" превысило аналогичный показатель для президента России Владимира Путина...»