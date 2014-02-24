ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Грабители в медицинских масках напали на салон связи в Москве

7 марта 2017, вторник, 20:44 – ИА СОЧИ-24


На юго-востоке Москвы неизвестные в медицинских масках
ворвались в салон связи "Евросеть". Угрожая пистолетом, грабители забрали
деньги из кассы, после чего скрылись, передает ТАСС.Инцидент произошел на Рязанском проспекте. Для розыска
злоумышленников в городе введен план "Перехват".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 21:44
Для обнаружения рака достаточно капли крови

Биологи из Калифорнии разработали специальную методику, позволяющую обнаружить опухоль на самых ранних стадиях. Ученые научились находить следы раковые клеток в кровотоке и определять место, в котором они формируются...»

сегодня, 21:28
В центре Москвы пьяный водитель устроил ДТП на угнанном авто

В центре столицы сотрудники полиции задержали водителя для проверки документов..»

сегодня, 20:59
Ученые: Брак сокращает жизнь женщины

Итальянские ученые установили, что брак негативно влияет на здоровье женщин и сокращает срок их жизни. Это связано с необходимостью заботиться о своем супруге...»

сегодня, 20:59
Живодеры бензопилой убили носорога в зоопарке

В зоопарке Туари во Франции убили носорога..»

сегодня, 20:59
Москвичка скончалась после укола стоматолога

В столице 56-летняя женщина скончалась через сутки, после посещения частной стоматологической клиники..»

сегодня, 20:59
Что спасло Порошенко в 2014 году

В разгар конфликта на юго-востоке Украины Россия могла без малейшего сопротивления захватить Одессу и Харьков, а потом без проблем дойти и до Киева. Об этом, приоткрыв военную тайну, рассказал советник президента Украины Юрий Бирюков...»

сегодня, 20:44
Грабители в медицинских масках напали на салон связи в Москве

На юго-востоке Москвы неизвестные в медицинских масках ворвались в салон связи "Евросеть"..»

сегодня, 20:16
Эрнст сделал Шурыгину популярнее Путина

После участия в ток-шоу "Пусть говорят" на "Первом канале", генеральным директором которого является Константин Эрнст, жертва изнасилования Диана Шурыгина с каждым днем бьет все рекорды популярности. Количество соответствующих поисковых запросов в системе "Яндекс" превысило аналогичный показатель для президента России Владимира Путина...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 21:44
Для обнаружения рака достаточно капли крови

Биологи из Калифорнии разработали специальную методику, позволяющую обнаружить опухоль на самых ранних стадиях. Ученые научились находить следы раковые клеток в кровотоке и определять место, в котором они формируются...»

сегодня, 21:28
В центре Москвы пьяный водитель устроил ДТП на угнанном авто

В центре столицы сотрудники полиции задержали водителя для проверки документов..»

сегодня, 20:59
Ученые: Брак сокращает жизнь женщины

Итальянские ученые установили, что брак негативно влияет на здоровье женщин и сокращает срок их жизни. Это связано с необходимостью заботиться о своем супруге...»

сегодня, 20:59
Живодеры бензопилой убили носорога в зоопарке

В зоопарке Туари во Франции убили носорога..»

сегодня, 20:59
Москвичка скончалась после укола стоматолога

В столице 56-летняя женщина скончалась через сутки, после посещения частной стоматологической клиники..»

сегодня, 20:59
Что спасло Порошенко в 2014 году

В разгар конфликта на юго-востоке Украины Россия могла без малейшего сопротивления захватить Одессу и Харьков, а потом без проблем дойти и до Киева. Об этом, приоткрыв военную тайну, рассказал советник президента Украины Юрий Бирюков...»

сегодня, 20:44
Грабители в медицинских масках напали на салон связи в Москве

На юго-востоке Москвы неизвестные в медицинских масках ворвались в салон связи "Евросеть"..»

сегодня, 20:16
Эрнст сделал Шурыгину популярнее Путина

После участия в ток-шоу "Пусть говорят" на "Первом канале", генеральным директором которого является Константин Эрнст, жертва изнасилования Диана Шурыгина с каждым днем бьет все рекорды популярности. Количество соответствующих поисковых запросов в системе "Яндекс" превысило аналогичный показатель для президента России Владимира Путина...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.