Грунтовые воды прорвались в метро через розетку

Очевидцы сняли на видео как из розетки в переходе между станциями "Пушкинская" и "Чеховская" Московского метрополитена буквально фонтаном хлещет вода. Запись опубликовал портал Life.ru. Пассажиры с опаской обходят образовавшуюся лужу. В пресс-службе столичной подземки рассказали, что подтопление произошло из-за грунтовых вод, а розетку, на время превратившейся из электрического в сантехнический прибор, пришлось на время обесточить. Безопасности пассажиров ничего не угрожало, передает ТАСС. Станции работали и продолжают работать в штатном режиме.
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