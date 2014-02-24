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"ИГ" показало видео отправки детей на смерть
21 декабря 2016, среда, 18:14 – ИА СОЧИ-24
Террористы распространили видео, на котором они
прощаются со своими детьми. Родители-джихадисты дают семилетней Исламе и
десятилетней Фатиме инструкции и благословляют на
совершение теракта.
За
кадром отец спрашивает у матери, почему она посылает
своих детей на смерть, хотя они столь молоды. Женщина отвечает, что "никто
не молод", когда приходит время умереть "за веру", передает Life.ru.
Через несколько часов 9-летняя смертница
подорвала себя у полицейского участка в Дамаске. Судьба ее сестры
неизвестна.
Как писали Dni.ru, в
полицейском участке в районе Аль-Мидан Дамаска вечером 16 декабря прогремел
взрыв. Теракт совершила девятилетняя девочка с заминированным поясом. Сначала
девочку видели у отделения полиции плачущей. Подошедшему к ней офицеру она
сказала, что потерялась и попросилась в туалет. Когда она зашла туда, прогремел
взрыв.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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