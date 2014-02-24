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"ИГ" показало видео отправки детей на смерть

21 декабря 2016, среда, 18:14 – ИА СОЧИ-24

"ИГ" показало видео отправки детей на смерть
"ИГ" показало видео отправки детей на смерть
Мать и отец, боевики запрещенной в России террористической группировки "ИГ" самостоятельно благословили своих детей на совершение теракта. Одна из девочек вскоре взорвала себя у полицейского участка в Дамаске.
Террористы распространили видео, на котором они
прощаются со своими детьми. Родители-джихадисты дают семилетней Исламе и
десятилетней Фатиме инструкции и благословляют на
совершение теракта.
За
кадром отец спрашивает у матери, почему она посылает
своих детей на смерть, хотя они столь молоды. Женщина отвечает, что "никто
не молод", когда приходит время умереть "за веру", передает Life.ru. 
Через несколько часов 9-летняя смертница
подорвала себя у полицейского участка в Дамаске. Судьба ее сестры
неизвестна.
Как писали Dni.ru, в
полицейском участке в районе Аль-Мидан Дамаска вечером 16 декабря прогремел
взрыв. Теракт совершила девятилетняя девочка с заминированным поясом. Сначала
девочку видели у отделения полиции плачущей. Подошедшему к ней офицеру она
сказала, что потерялась и попросилась в туалет. Когда она зашла туда, прогремел
взрыв. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:44
ФСБ задержала семерых боевиков в московском регионе

В московском регионе правоохранители задержали группу боевиков, которые являются членами группировки "Таблиги Джамаат"..»

сегодня, 18:43
Родители в шоке от приговора Карауловой

Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»

сегодня, 18:30
Захарова раскрыла секрет изгнания Савченко из ПАСЕ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»

сегодня, 18:29
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сегодня, 17:46
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