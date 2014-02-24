"ИГ" взяло ответственность за бойню в Лондоне

Боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" взяли на себя ответственность за теракт, который был совершен в Лондоне вечером 22 марта, передает "Газета.ru". Специалисты и ранее усматривали след исламистов в происшествии: нападение случилось ровно год спустя после взрывов в Брюсселе.По последним данным, в результате теракта в Лондоне пострадали порядка 40 человек, четверо погибли. Местная полиция произвела семь арестов по делу о нападении.
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В Кремле прокомментировали расстрел в центре Киева экс-депутата российской Думы Дениса Вороненкова. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, убийство человека всегда является трагедией...»
Признанный потерпевшим по делу экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова московский бизнесмен Отарий Кабахидзе заявил, что перед убийством бывший парламентарий собирался ехать в Россию. Он общался с Вороненковым за день до трагедии, 22 марта...»
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал убийство в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Глава украинского государства в своей традиционной манере обвинил в случившемся российские спецслужбы...»