Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Москве
7 февраля 2017, вторник, 21:29 – ИА СОЧИ-24
Вечером 7 февраля автомобиль Audi A6 сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу рядом с домом №2 по улице Палиха в центре Москвы, передает сетевое издание m24.ru. С легкими травмами пострадавшая была доставлена в больницу.
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Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»
В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»