Из горящей квартиры на востоке Москвы спасли ребенка

22 марта 2017, среда, 17:16 – ИА СОЧИ-24

Сотрудники МЧС приступили к тушению крупного пожара на востоке Москвы. Очевидцам удалось вытащить ребенка из пожара до приезда экстренных служб."Мужчины, проходившие мимо, забрались на крышу магазина и из горящей квартиры вытащили подростка", – цитирует Life.ru свидетелей происшествия. На месте возгорания работают несколько пожарных расчетов. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

СОЧИ 24