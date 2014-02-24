Из горящей квартиры на востоке Москвы спасли ребенка
22 марта 2017, среда, 17:16 – ИА СОЧИ-24
Сотрудники МЧС приступили к тушению крупного пожара на востоке Москвы. Очевидцам удалось вытащить ребенка из пожара до приезда экстренных служб."Мужчины, проходившие мимо, забрались на крышу магазина и из горящей квартиры вытащили подростка", – цитирует Life.ru свидетелей происшествия. На месте возгорания работают несколько пожарных расчетов. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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