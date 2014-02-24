Из квартиры москвички похитили йоркширского терьера и чихуахуа
3 марта 2017, пятница, 13:43 – ИА СОЧИ-24
Три злоумышленника под видом покупателей похитили у 28-летней москвички йоркширского терьера и чихуахуа. Инцидент произошел в квартире на Садовой-Кудринской улице, передает агентство "Москва".По словам пострадавшей, во время беседы она отлучилась в соседнюю комнату, чтобы успокоить грудного ребенка. Вернувшись, женщина обнаружила, что незнакомцы исчезли, а вместе с ними пропали собаки.
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Мэр города Карамюрсель (Турция) Измаил Илдырим прыгнул в воду ради спасения дайвера. Политик решился на отважный поступок во время проходившей в порту официальной церемонии памяти жертв крушения парома в 1958 году...»
Стали известны подробности со съемок двух новых выпусков программы "Первого канала" "Пусть говорят" со скандально известной ульяновской студенткой Дианой Шурыгиной. Ими поделились участники предстоящих шоу...»
В ходе визита в Армению спикер Госдумы высказался по поводу стартующей через несколько дней избирательной кампании в парламент республики. Он отметил, что рассчитывает на "победу здоровых сил", которые продолжат развивать отношения между Москвой и Ереваном...»