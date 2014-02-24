Из квартиры на юго-востоке Москвы украли 1500 пар носков
22 февраля 2017, среда, 10:00 – ИА СОЧИ-24
На юго-востоке столицы грабитель проник в квартиру и, угрожая насилием, отобрал у мужчины сумку. Пострадавший сообщил, что в ней не было денег, только 1500 пар носков, передает Life.ru. К настоящему времени злоумышленник задержан. Мужчина сознался в содеянном и раскаялся. Однако о том, что его толкнуло на преступление задержанный решил не рассказывать.
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Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал о перспективах российско-белорусских экономических отношений. По мнению чиновника, попытки Минска манипулировать торговлей продуктами ничем серьезным Москве не грозят...»