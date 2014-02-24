Из Москвы-реки у Кремлевской набережной выловили труп мужчины



Банк России понизил ключевую ставку сегодня, 14:16 Центробанк снизил понизить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 9,75%..»

Киев раскрыл "тайну" убийцы Вороненкова сегодня, 13:30 Украинские власти уверенно претендуют на премию всемирного конкурса научной фантастики. Скончавшийся в больнице, не приходя в сознание, убийца Вороненкова успел рассказать следователям всю свою биографию. В частности о том, что прошел подготовку в "российской школе диверсантов", основанной НКВД...»

Общественная палата завершает перезагрузку сегодня, 13:29 Вторая часть федеральной Общественной палаты, состоящая из представителей регионов, сформирована. Впереди третий этап, который завершит процесс обновления ОП...»

Володин рассказал об агонии Порошенко сегодня, 13:14 Спикер Госдумы прокомментировал слова украинского лидера об убийстве экс-депутата Дениса Вороненкова. В ответ на заявление Петра Порошенко, что к преступлению причастны российские власти, Вячеслав Володин сказал, что на Украине закон уже не действует, а подобные высказывания первого лица государства – "это какая-то агония"...»