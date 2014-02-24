Из Москвы-реки вытащили тонущего мужчину



Москвич насмерть забил табуреткой неверную возлюбленную сегодня, 00:00 Житель столицы жестоко расправился с возлюбленной, застав ее с другим мужчиной..»

Названа возможная дата президентских выборов вчера, 22:13 Секретарь Центральной избирательной комиссии России Майя Гришина сообщила, что президентские выборы 2018 года могут пройти 4 или 18 марта..»

На Ярославском шоссе загорелась Audi (видео) вчера, 22:00 В районе дома 142 на Ярославском шоссе загорелся автомобиль Audi A6..»

Массовое ДТП парализовало Варшавское шоссе вчера, 22:00 В районе дома 170 на Варшавском шоссе столкнулись три машины. В ДТП пострадал один человек, передает агентство "Москва".Из-за автоаварии затруднено движение в область, перекрыты три полосы..»