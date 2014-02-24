Из-подо льда Москвы-реки спасли двух рыбаков



Летевший в Москву самолет резко сменил курс сегодня, 22:16 Пассажирский лайнер авиакомпании Tajik Air, выполнявший рейс из аэропорта в Таразе в Казахстане в Москву после вылета резко сменил курс и направился в сторону Худжанда в Таджикистане, передает "РЕН ТВ"..»

Самую полную в мире женщину прооперировали в Индии сегодня, 21:46 В Индию 36-летняя египтянка Эман Ахмед Абд Эль Ати прибыла еще в январе 2017 года..»

Ярош пригрозил украинцам отрубанием голов сегодня, 21:44 Депутат Верховной рады Дмитрий Ярош, который некогда возглавлял запрещенную в России экстремистскую организацию "Правый сектор", прибыл в Николаевскую область и встретился с главой региона Алексеем Савченко..»

Путин позвал Меркель в гости сегодня, 21:16 В Москве 9 марта состоялись две встречи на высоком уровне между представителями России и Германии. Первыми провели переговоры главы МИД Сергей Лавров и Зигмар Габриэль. Затем министры иностранных дел встретились с президентом России Владимиром Путиным...»



В Италии мост рухнул на машину с людьми сегодня, 21:14 На трассу A14 между городами Лорето и Анкона на востоке Италии упал автодорожный мост, передает "Газета.ru"..»

У Обамы диагностировали подростковые проблемы сегодня, 21:01 Экс-президент США Барак Обама впал в подростковый максимализм на почве ухода из власти и хочет наверстать упущенное за все восемь лет своего президентства. К такому выводу пришло издание The Telegraph, анализируя стиль бывшего главы Белого дома...»

Госдума усовершенствует налоговую систему сегодня, 20:46 В нижней палате парламента будут созданы три рабочие группы, которые займутся выработкой конкретных предложений по совершенствованию российской налоговой системы. Об этом заявил председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров...»

Путин поговорил с главой МИД Германии о Меркель сегодня, 20:45 На встрече с министром иностранных дел Германии Зигмар Габриэл президент России Владимир Путин рассказал о том, что немецкого федерального канцлера Ангелу Меркель ждут в Москве..»