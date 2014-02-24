Из пруда на юге Москвы выловили скелет человека

На юге столицы найден человеческий скелет. Останки были обнаружены в пруду на территории парка Царицыно.По предварительным данным, человек погиб более года назад. Точная дата и причина смерти будут установлены после проведения экспертизы, передает ФАН.В связи с обнаружением скелета Следственный комитет проводит проверку. Выясняются все обстоятельств произошедшего.
Специалисты заявили, что отреставрированная гробница Христа в Израиле может разрушиться. По словам экспертов, святыня расположена на очень неустойчивом фундаменте, а потому человечество рискует остаться без главного памятника христианству...»
Специалисты заявили, что отреставрированная гробница Христа в Израиле может разрушиться. По словам экспертов, святыня расположена на очень неустойчивом фундаменте, а потому человечество рискует остаться без главного памятника христианству...»