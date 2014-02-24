Из-за ледяного дождя покалечились около 70 москвичей
7 марта 2017, вторник, 17:31 – ИА СОЧИ-24
В Москве 67 человек получили травмы из-за ледяного дождя и гололеда. Все они обратились за медицинской помощью, передает "Газета.ru".Ледяной дождь обрушился на столицу в ночь на 7 марта. В результате дороги и тротуары стали похожи на каток. По словам метеорологов, в городе сложилась крайне опасная ситуация. За сутки в мегаполисе произошло около 700 ДТП.
Биологи из Калифорнии разработали специальную методику, позволяющую обнаружить опухоль на самых ранних стадиях. Ученые научились находить следы раковые клеток в кровотоке и определять место, в котором они формируются...»
В разгар конфликта на юго-востоке Украины Россия могла без малейшего сопротивления захватить Одессу и Харьков, а потом без проблем дойти и до Киева. Об этом, приоткрыв военную тайну, рассказал советник президента Украины Юрий Бирюков...»
После участия в ток-шоу "Пусть говорят" на "Первом канале", генеральным директором которого является Константин Эрнст, жертва изнасилования Диана Шурыгина с каждым днем бьет все рекорды популярности. Количество соответствующих поисковых запросов в системе "Яндекс" превысило аналогичный показатель для президента России Владимира Путина...»
Биологи из Калифорнии разработали специальную методику, позволяющую обнаружить опухоль на самых ранних стадиях. Ученые научились находить следы раковые клеток в кровотоке и определять место, в котором они формируются...»
В разгар конфликта на юго-востоке Украины Россия могла без малейшего сопротивления захватить Одессу и Харьков, а потом без проблем дойти и до Киева. Об этом, приоткрыв военную тайну, рассказал советник президента Украины Юрий Бирюков...»
После участия в ток-шоу "Пусть говорят" на "Первом канале", генеральным директором которого является Константин Эрнст, жертва изнасилования Диана Шурыгина с каждым днем бьет все рекорды популярности. Количество соответствующих поисковых запросов в системе "Яндекс" превысило аналогичный показатель для президента России Владимира Путина...»