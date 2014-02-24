Избитый в Москве иностранец умер от перелома шеи
23 декабря 2016, пятница, 11:59 – ИА СОЧИ-24
Избитый в Москве иностранец умер от перелома шеи
Работники торгового центра "Москва" на Тихорецком бульваре на юго-востоке Москвы обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, погибшим оказался 27-летний гражданин Китая Чжао Линьцзе. "Медики зафиксировали у него перелом шейного позвонка, ушибы мягких тканей лица и множественные гематомы по телу", – цитирует Life.ru представителя экстренных служб столицы. Сообщается, что иностранца жестоко избили трое мужчин в берцах и черных костюмах. По поводу обнаружения тела полиция начала проверку.
СОЧИ 24 Источник: Дни.ру
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Выступая на большой пресс-конференции, президент России Владимир Путин обратил внимание на две поднятые из зрительного зала таблички..»
сегодня, 12:58
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Выяснились новые подробности жестокого убийства гражданина Китая возле столичного торгового центра "Москва". По предварительной информации, целью злоумышленников стали деньги мужчины...»
сегодня, 12:45
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