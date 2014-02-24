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К бывшему директору школы №57 в Москве прошли с обысками

10 марта 2017, пятница, 22:13 – ИА СОЧИ-24


В квартире бывшего директора столичной школы №57 Сергея Менделевича прошли обыски. "Обыск проводился следователями ГСУ СК России по Москве. У педагогов изъяли компьютеры, фотографии, некоторые документы, которые могут иметь значение в рамках расследуемого уголовного дела", – цитирует источник в правоохранительных органах Lenta.ru. Отмечается, что следственные действия проводились в присутствии адвокатов. Все изъятое будет направлено на экспертизу. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В окружении украинского лидера Петра Порошенко готовят встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом заявил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев...»

вчера, 21:28
Ученые разгадали тайну долголетия

Назван секрет высокой продолжительности жизни человека. Открытие сделали ученые из Пхоханского университета науки и технологии (Южная Корея)...»

вчера, 20:58
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вчера, 20:45
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Президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Помимо прочего, одной из главных тем общения двух лидеров станет ситуация на востоке Украины...»

вчера, 20:15
У беглянки Максаковой хотят отобрать миллионы

Оперную певицу и депутата Госдумы Марию Максакову, перебравшуюся с супругом, депутатом Денисом Вороненковым, на Украину, через прокуратуру просят вернуть депутатскую зарплату. В общей сложности ее хотят лишить 20 миллионов рублей...»

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