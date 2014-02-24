К бывшему директору школы №57 в Москве прошли с обысками
10 марта 2017, пятница, 22:13 – ИА СОЧИ-24
В квартире бывшего директора столичной школы №57 Сергея Менделевича прошли обыски. "Обыск проводился следователями ГСУ СК России по Москве. У педагогов изъяли компьютеры, фотографии, некоторые документы, которые могут иметь значение в рамках расследуемого уголовного дела", – цитирует источник в правоохранительных органах Lenta.ru. Отмечается, что следственные действия проводились в присутствии адвокатов. Все изъятое будет направлено на экспертизу.
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В Нью-Йорке отказались обнародовать причины смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, скончавшегося 20 февраля. Соответствующее поручение отдано юридическим департаментом города...»
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Оперную певицу и депутата Госдумы Марию Максакову, перебравшуюся с супругом, депутатом Денисом Вороненковым, на Украину, через прокуратуру просят вернуть депутатскую зарплату. В общей сложности ее хотят лишить 20 миллионов рублей...»