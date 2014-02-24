

К бывшему директору школы №57 в Москве прошли с обысками вчера, 22:13 В квартире бывшего директора столичной школы №57 Сергея Менделевича прошли обыски. "Обыск проводился следователями ГСУ СК России по Москве..»

США замалчивают причину смерти Чуркина вчера, 21:59 В Нью-Йорке отказались обнародовать причины смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, скончавшегося 20 февраля. Соответствующее поручение отдано юридическим департаментом города...»

Порошенко испугался внимания Трампа к Путину вчера, 21:29 В окружении украинского лидера Петра Порошенко готовят встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом заявил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев...»

Ученые разгадали тайну долголетия вчера, 21:28 Назван секрет высокой продолжительности жизни человека. Открытие сделали ученые из Пхоханского университета науки и технологии (Южная Корея)...»



В Москве полицейские устроили погоню со стрельбой вчера, 20:58 Столичные правоохранители вечером 10 марта устроили погоню со стрельбой..»

Трамп начал брать уроки по общению с Путиным вчера, 20:45 Президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Помимо прочего, одной из главных тем общения двух лидеров станет ситуация на востоке Украины...»

У беглянки Максаковой хотят отобрать миллионы вчера, 20:15 Оперную певицу и депутата Госдумы Марию Максакову, перебравшуюся с супругом, депутатом Денисом Вороненковым, на Украину, через прокуратуру просят вернуть депутатскую зарплату. В общей сложности ее хотят лишить 20 миллионов рублей...»

Под Петербургом девушку задавил поезд вчера, 19:45 Недалеко от станции Старый Петергоф в Ленинградской области под поезд попала девушка..»