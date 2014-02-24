К ремонту кораблей Северного флота "привлекали" бомжей
7 марта 2017, вторник, 15:13 – ИА СОЧИ-24
К девяти годам колонии общего режима и штрафу в 900 тысяч рублей был приговорен бывший генеральный директор ЗАО "Специальная производственно-техническая база "Звездочка". Он был признан виновным по делу о хищении в особо крупном размере. На счета фиктивных фирм было выведено свыше 50 миллионов рублей. Причем для реализации мошеннических схем договоры на оказание ремонтных услуг заключались с лицами, ведущими асоциальный образ жизни, – алкоголиками и бездомными, передает Flashnord.
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Королева Великобритании за месяц с небольшим до 91-летия решила предаться одному из своих любимых развлечений. Елизавета II оседлала пони, при этом пренебрегла правилами безопасности ради сохранения прически...»
Программист, специалист по информационной безопасности, хакер Николай Лихачев, известный под псевдонимом Крис Касперски, скончался в больнице в Калифорнии. Он находился там с 10 февраля после неудачного прыжка с парашютом...»