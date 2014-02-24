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Как банда гастролеров два года шиковала в Ялте
26 марта 2017, воскресенье, 12:13 – СОЧИ-24
В ЧЕМ СИЛА КИНО
Казаков и Сидоров родились в небольшом городке Верхняя Тура
Свердловской области, выросли в рабочих семьях. Оба хотели жить красиво и с
размахом. В 1971 году на экраны страны вышел фильм "Джентльмены
удачи", комедия произвела настоящий фурор и разошлась на десятки ярких
цитат и метафор. Крылатые фразы, вроде "Это тебе не мелочь по карманам
тырить" и "Скока я зарезал, скока перерезал" ушли в народ и
стали настоящим фольклором на долгие годы.
Не исключено, что популяризация преступного мира и воровских
отношений, проходящая "красной нитью" через всю картину, повлияла на
молодых людей, которые посмотрели ее в местном клубе. "Украл, выпил, в
тюрьму" – нехитрая схема, по которой живут преступники, видимо, приглянулась
двум будущим бандитам.
ВКУС ДЕНЕГ
На скользкую дорожку бандиты-гастролеры Казаков и Сидоров
ступили в 1971 году в Риге, там прошло их первое серьезное "боевое
крещение". До этого грабили по мелочи в соседних с Верхней Турой городах.
Приезжали туда на поезде или автобусе, быстро находили жертву, оглушали ее
ударом по голове и чистили карманы. И сразу же обратно, пока не замели по
горячим следам. Но бедная советская провинция не приносила банде достаточной для сладкой жизни прибыли – то червонец, то
вообще рубль. Максимальная сумма, которые налетчики отобрали во время одного из
рейдов по округе – 20 рублей.
Бандиты постепенно входили в раж, им хотелось большего. Ну,
если не шлема из чистого золота, как в "Джентльменах удачи", то хотя
бы крупной суммы денег. Казаков и Сидоров приняли решение кардинально расширить
географию своих преступных гастролей а, заодно, приобщиться к элите преступного
мира. Ведь еще до революции воры-гастролеры или марвихеры занимали высшую строчку
в криминальной иерархии. Гастролеры не были связаны обязательствами, у них не
было семьи, работы и постоянного места жительства. Воры-невидимки или
приведения – так их еще называли.НА РИЖСКОМ ВЗМОРЬЕ ВОЗДУХ СВЕЖ...
После неудач на местном фронте Сидоров и Казаков решили
"раствориться" ни где-нибудь, а в Риге, в то время это – самый модный
и почти заграничный город Советского Союза. Как сейчас сказали бы – гламурный.
Латыши уже тогда смотрели на русских свысока, в Латвии выпускали известные эксклюзивные
и дефицитные товары: транзисторные приемники, духи, шпроты и, конечно,
знаменитый на весь Союз "Рижский бальзам" в коричневых керамических бутылках.
Зачастую советские граждане ездили в Ригу исключительно за парфюмом
"Дзинтарс" и "Рижским бальзамом", потому что пляжный отдых
на побережье холодного Балтийского моря вряд ли можно было назвать изысканным.
Проехав на поезде полстраны, гастролеры, не теряя времени
даром, в день приезда покалечили прохожего в одном из рижских переулков и
обшарили его карманы, в которых нашли 200 рублей. А это уже – две зарплаты
работяг из провинции. Удача впервые улыбнулась бандитам и они решили отметить
успех: купили две бутылки знаменитого ликера и банку шпрот. Сели на лавочке в
парке и в этот момент решили полностью отдаться воровской романтике.
Рига стала первым крупным городом больших гастролей Сидорова
и Казакова, дальше началось их путешествие по городам Союза. Для занятий своей, как им казалось,
увлекательной деятельностью бандиты даже уволились с работы и путешествовали по
стране, грабя и калеча людей. А добытые деньги прожигали на Черном море,
облюбовав для своих кутежей Ялту. Но через какое-то время гастролерам захотелось
большего.
Сидорову пришла в голову мысль, что большой куш можно
сорвать, ограбив инкассаторов. Но для этого нужен пистолет, голыми руками вооруженных
людей не взять. У Казакова всегда была собой финка – оружие настоящего урки. И
друзья решили использовать нож для нападения на милиционера. Выбрали Киев для
этого жестокого преступления. Здесь банда совершила первое убийство – отобрав
пистолет у молоденького лейтенанта, гастролеры оставили истекать его кровью в
одном из переулков.БОЛЬШОЙ КУШ
Дальше путь преступников лежал в Казань, ведь совершать
больше одного преступления в одном городе налетчикам нельзя – заметут. В городе
на Волге Сидоров и Казаков первым делом угнали машину для слежки за инкассаторами.
Это была "копейка" – самая популярная в то время модель Волжского
автозавода. Вычислив передвижение одной из групп инкассаторов, бандиты решили
напасть на них в кафе "Осень" – предпоследней точке маршрута.
В тот день, 27 октября 1971 года инкассаторы Ниглатуллин и
Григорян из-за того, что их водитель не вышел на смену, отправились собирать
деньги на такси. Сейчас, конечно, такое невозможно, а раньше позволялось, ведь
в 70-х в СССР инкассаторов не грабили. В кафе Григорян пошел за выручкой через
черный вход, а Нигматуллин остался в машине охранять мешок с деньгами. Через
стекло машины он увидел двух подозрительных парней: один зачем-то нес в руках
одну лыжу, другой как-то неестественно сжимал руки в карманах. Внезапно первый
"спортсмен" бросился к выходу из кафе и заблокировал его лыжей,
второй достал пистолет и несколько раз выстрелил в водителя такси и инкассатора.
В итоге таксист оказался убит, а Нигматуллин тяжело ранен. Мешок с деньгами
попал в руки преступников.
Радости гастролеров не было предела, когда они пересчитали
похищенные купюры – 66 тысяч рублей. Да по тем меркам это – почти 500 средних
зарплат. Чтобы заработать такие деньги, простому советскому инженеру нужно
трудиться 40 лет! А тут такие деньги, можно сказать, достались без особых
проблем. Друзья решили временно прекратить свое ставшее кровавым путешествие и
отдохнуть в любимой Ялте. Прибарахлились, накупили модной одежды и обуви и некоторое
время отмечали фантастический успех. Большую часть денег спрятали в Казани в
одном из старых гаражей. ГОРОД У МОРЯ
А в это время вся советская милиция буквально стояла на ушах,
разыскивая бандитов. Следователям удалось сопоставить все грабежи, совершенные за
последнее время в разных городах и прийти к выводу, что на территории СССР
действует жестокая и неуловимая банда гастролеров. Самым эффективным способом
борьбы с ними тогда, как и сейчас, является задержание по горячим следам. Но
следы банды давно стали "холодными", а никаких зацепок по-прежнему не
было.
Грабители тем временем купили себе в Казахстане новые паспорта
с пропиской, чтобы без проблем путешествовать по Союзу. Во время одного из
очередных визитов в Казань для пополнения денежных запасов они обнаружили, что часть
купюр, спрятанных ими в гараже на окраине города, промокла. При попытке
высушить их на костре, горе-гастролеры случайно сожгли семь тысяч рублей – цена
новой машины. Спасенные деньги грабители складывают в обыкновенный чемодан и снова
отправляются в Ялту.БЕССЛАВНЫЙ КОНЕЦ
По пути к Черному морю Сидорова и Казакова пытаются
задержать оперативники, вышедшие, наконец, на след неуловимых гастролеров. Сидорову
удается бежать, но при содействии Казакова, через две недели его задержали в
Одессе, куда он поехал к одной из своих случайных подруг.
Арестованных этапировали в Казань, где несколько недель шло
следствие. За многочисленные грабежи, разбойные нападения и два убийства бандитов
приговорили к высшей мере наказания. Так завершилась история банды гастролеров,
которая два года орудовала в СССР.
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