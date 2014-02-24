Как банда гастролеров два года шиковала в Ялте

26 марта 2017, воскресенье, 12:13 – СОЧИ-24



Как банда гастролеров два года шиковала в Ялте

В марте 1973 года после двух лет поисков следователи задержали самую малочисленную банду, орудовавшую практически на всей территории Советского Союза. После очередного удачного ограбления Юрий Казаков и Вадим Сидоров по традиции ехали на отдых в Ялту, но на этот раз мечтам о сладкой жизни у моря сбыться было не суждено.В ЧЕМ СИЛА КИНОКазаков и Сидоров родились в небольшом городке Верхняя ТураСвердловской области, выросли в рабочих семьях. Оба хотели жить красиво и сразмахом. В 1971 году на экраны страны вышел фильм "Джентльменыудачи", комедия произвела настоящий фурор и разошлась на десятки яркихцитат и метафор. Крылатые фразы, вроде "Это тебе не мелочь по карманамтырить" и "Скока я зарезал, скока перерезал" ушли в народ истали настоящим фольклором на долгие годы.Не исключено, что популяризация преступного мира и воровскихотношений, проходящая "красной нитью" через всю картину, повлияла намолодых людей, которые посмотрели ее в местном клубе. "Украл, выпил, втюрьму" – нехитрая схема, по которой живут преступники, видимо, приглянуласьдвум будущим бандитам.ВКУС ДЕНЕГНа скользкую дорожку бандиты-гастролеры Казаков и Сидоровступили в 1971 году в Риге, там прошло их первое серьезное "боевоекрещение". До этого грабили по мелочи в соседних с Верхней Турой городах.Приезжали туда на поезде или автобусе, быстро находили жертву, оглушали ееударом по голове и чистили карманы. И сразу же обратно, пока не замели погорячим следам. Но бедная советская провинция не приносила банде достаточной для сладкой жизни прибыли – то червонец, товообще рубль. Максимальная сумма, которые налетчики отобрали во время одного изрейдов по округе – 20 рублей.Бандиты постепенно входили в раж, им хотелось большего. Ну,если не шлема из чистого золота, как в "Джентльменах удачи", то хотябы крупной суммы денег. Казаков и Сидоров приняли решение кардинально расширитьгеографию своих преступных гастролей а, заодно, приобщиться к элите преступногомира. Ведь еще до революции воры-гастролеры или марвихеры занимали высшую строчкув криминальной иерархии. Гастролеры не были связаны обязательствами, у них небыло семьи, работы и постоянного места жительства. Воры-невидимки илиприведения – так их еще называли.НА РИЖСКОМ ВЗМОРЬЕ ВОЗДУХ СВЕЖ...После неудач на местном фронте Сидоров и Казаков решили"раствориться" ни где-нибудь, а в Риге, в то время это – самый модныйи почти заграничный город Советского Союза. Как сейчас сказали бы – гламурный.Латыши уже тогда смотрели на русских свысока, в Латвии выпускали известные эксклюзивныеи дефицитные товары: транзисторные приемники, духи, шпроты и, конечно,знаменитый на весь Союз "Рижский бальзам" в коричневых керамических бутылках.Зачастую советские граждане ездили в Ригу исключительно за парфюмом"Дзинтарс" и "Рижским бальзамом", потому что пляжный отдыхна побережье холодного Балтийского моря вряд ли можно было назвать изысканным.Проехав на поезде полстраны, гастролеры, не теряя временидаром, в день приезда покалечили прохожего в одном из рижских переулков иобшарили его карманы, в которых нашли 200 рублей. А это уже – две зарплатыработяг из провинции. Удача впервые улыбнулась бандитам и они решили отметитьуспех: купили две бутылки знаменитого ликера и банку шпрот. Сели на лавочке впарке и в этот момент решили полностью отдаться воровской романтике.Рига стала первым крупным городом больших гастролей Сидороваи Казакова, дальше началось их путешествие по городам Союза. Для занятий своей, как им казалось,увлекательной деятельностью бандиты даже уволились с работы и путешествовали постране, грабя и калеча людей. А добытые деньги прожигали на Черном море,облюбовав для своих кутежей Ялту. Но через какое-то время гастролерам захотелосьбольшего.Сидорову пришла в голову мысль, что большой куш можносорвать, ограбив инкассаторов. Но для этого нужен пистолет, голыми руками вооруженныхлюдей не взять. У Казакова всегда была собой финка – оружие настоящего урки. Идрузья решили использовать нож для нападения на милиционера. Выбрали Киев дляэтого жестокого преступления. Здесь банда совершила первое убийство – отобравпистолет у молоденького лейтенанта, гастролеры оставили истекать его кровью водном из переулков.БОЛЬШОЙ КУШДальше путь преступников лежал в Казань, ведь совершатьбольше одного преступления в одном городе налетчикам нельзя – заметут. В городена Волге Сидоров и Казаков первым делом угнали машину для слежки за инкассаторами.Это была "копейка" – самая популярная в то время модель Волжскогоавтозавода. Вычислив передвижение одной из групп инкассаторов, бандиты решилинапасть на них в кафе "Осень" – предпоследней точке маршрута.В тот день, 27 октября 1971 года инкассаторы Ниглатуллин иГригорян из-за того, что их водитель не вышел на смену, отправились собиратьденьги на такси. Сейчас, конечно, такое невозможно, а раньше позволялось, ведьв 70-х в СССР инкассаторов не грабили. В кафе Григорян пошел за выручкой черезчерный вход, а Нигматуллин остался в машине охранять мешок с деньгами. Черезстекло машины он увидел двух подозрительных парней: один зачем-то нес в рукаходну лыжу, другой как-то неестественно сжимал руки в карманах. Внезапно первый"спортсмен" бросился к выходу из кафе и заблокировал его лыжей,второй достал пистолет и несколько раз выстрелил в водителя такси и инкассатора.В итоге таксист оказался убит, а Нигматуллин тяжело ранен. Мешок с деньгамипопал в руки преступников.Радости гастролеров не было предела, когда они пересчиталипохищенные купюры – 66 тысяч рублей. Да по тем меркам это – почти 500 среднихзарплат. Чтобы заработать такие деньги, простому советскому инженеру нужнотрудиться 40 лет! А тут такие деньги, можно сказать, достались без особыхпроблем. Друзья решили временно прекратить свое ставшее кровавым путешествие иотдохнуть в любимой Ялте. Прибарахлились, накупили модной одежды и обуви и некотороевремя отмечали фантастический успех. Большую часть денег спрятали в Казани водном из старых гаражей. ГОРОД У МОРЯА в это время вся советская милиция буквально стояла на ушах,разыскивая бандитов. Следователям удалось сопоставить все грабежи, совершенные запоследнее время в разных городах и прийти к выводу, что на территории СССРдействует жестокая и неуловимая банда гастролеров. Самым эффективным способомборьбы с ними тогда, как и сейчас, является задержание по горячим следам. Носледы банды давно стали "холодными", а никаких зацепок по-прежнему небыло.Грабители тем временем купили себе в Казахстане новые паспортас пропиской, чтобы без проблем путешествовать по Союзу. Во время одного изочередных визитов в Казань для пополнения денежных запасов они обнаружили, что частькупюр, спрятанных ими в гараже на окраине города, промокла. При попыткевысушить их на костре, горе-гастролеры случайно сожгли семь тысяч рублей – ценановой машины. Спасенные деньги грабители складывают в обыкновенный чемодан и сноваотправляются в Ялту.БЕССЛАВНЫЙ КОНЕЦПо пути к Черному морю Сидорова и Казакова пытаютсязадержать оперативники, вышедшие, наконец, на след неуловимых гастролеров. Сидоровуудается бежать, но при содействии Казакова, через две недели его задержали вОдессе, куда он поехал к одной из своих случайных подруг.Арестованных этапировали в Казань, где несколько недель шлоследствие. За многочисленные грабежи, разбойные нападения и два убийства бандитовприговорили к высшей мере наказания. Так завершилась история банды гастролеров,которая два года орудовала в СССР.

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