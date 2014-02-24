Как бывшие жены передрались из-за миллиардера Захарченко

21 декабря 2016, среда, 16:30 – ИА СОЧИ-24



Как бывшие жены передрались из-за миллиардера Захарченко

Несмотря на то, что опальный полковник МВД Дмитрий Захарченко, у которого были найдены более 8 миллиардов рублей, находится за решеткой по делу о коррупции, соперничество между дамами его сердца продолжается. Вскрылись новые подробности разборок женщин полковника Яны Саратовцевой и Марины Семыниной.Саратовцевавышла на тропу войны против его гражданской жены Семыниной. Оружие женщиныстали угрозы, шантаж, и даже стриптиз.ОднаждыЯна пришла домой к Марине и оголила перед ней свою пятую точку. "У тебятакой жопы никогда не будет!", – приводит слова Саратовцевой Life.ru со ссылкой на источник, знакомый ссемьей Захарченко.Затемженщина перешла от слов к действиям, завязав драку. "К этому времени вернулсяДима и вышвырнул ее. А я потом написала заявление в полицию на нее. Ей сделалипредупреждение", – рассказала Марина Семынина.Но настырная Янадобилась своего, Дмитрий Захарченко на ней женился. Их брак продлился всего двагода, полковник вернулся к Семыниной.На времялюбовные перипетии стихли. Марина навещает Захарченко в СИЗО. Но вдруг и Янавспомнила о своем бывшем и начала наведываться к нему. Марина забеспокоилась. "Онанеадекватная. Я не знаю, зачем ей это нужно. Видимо, она хочет поднятьпопулярность своего Instagram. Больше ее ничего не интересует", – уверена Семынина.Напомним, замглавы управления "Т"ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября текущего года поделу о получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков в квартиресестры полковника следователи изъяли 8,5 миллиарда рублей.

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