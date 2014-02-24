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Как бывшие жены передрались из-за миллиардера Захарченко
21 декабря 2016, среда, 16:30 – ИА СОЧИ-24
Саратовцева
вышла на тропу войны против его гражданской жены Семыниной. Оружие женщины
стали угрозы, шантаж, и даже стриптиз.
Однажды
Яна пришла домой к Марине и оголила перед ней свою пятую точку. "У тебя
такой жопы никогда не будет!", – приводит слова Саратовцевой Life.ru со ссылкой на источник, знакомый с
семьей Захарченко.
Затем
женщина перешла от слов к действиям, завязав драку. "К этому времени вернулся
Дима и вышвырнул ее. А я потом написала заявление в полицию на нее. Ей сделали
предупреждение", – рассказала Марина Семынина.
Но настырная Яна
добилась своего, Дмитрий Захарченко на ней женился. Их брак продлился всего два
года, полковник вернулся к Семыниной.
На время
любовные перипетии стихли. Марина навещает Захарченко в СИЗО. Но вдруг и Яна
вспомнила о своем бывшем и начала наведываться к нему. Марина забеспокоилась. "Она
неадекватная. Я не знаю, зачем ей это нужно. Видимо, она хочет поднять
популярность своего Instagram. Больше ее ничего не интересует", – уверена Семынина.
Напомним, замглавы управления "Т"
ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября текущего года по
делу о получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков в квартире
сестры полковника следователи изъяли 8,5 миллиарда рублей.
Источник:
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