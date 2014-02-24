Кандидат в президенты Франции получил яйцом в голову

1 марта 2017, среда, 20:30 – ИА СОЧИ-24

Экс-министр экономики Франции и основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон, который принимает участие в президентской гонке, пострадал во время посещения сельскохозяйственной выставки. Хулиган бросил яйцо в голову политика, передает "Газета.ru".На опубликованных в Сети кадрах видно, как к кандидату в президенты бросаются телохранители и укрывают его голову на случай продолжения атаки. Судьба нападавшего неизвестна.

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