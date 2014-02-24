Киев заподозрили в подготовке атаки на Мариуполь

Возобновление открытого вооруженног опротивостояния между ополчением Донбасса и подконтрольными Киеву силовиками эксперты называют самым серьезным испытанием для Минских соглашений за последнее время. Однако некоторые считают, что властям Украины этого мало. "Украинское командование для обострения ситуации на линии соприкосновения войск и в попытке развязать боевые действия отдало приказ о нанесении подразделениями ВСУ удара по Мариуполю", – цитирует газета "Известия" представителя министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики. После произошедшего Киев намерен обвинить в обстреле ополченцев. Минобороны ДНР призвало украинскую сторону не идти на такой шаг.
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Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»
В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»