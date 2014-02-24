Когда Эрдоган приедет в Россию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Москву 9 марта для участия в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости. Информацию о встрече двух глав государств в российской столице подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Планируется, что переговоры пройдут 9 и 10 марта.
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Министерство иностранных дел Латвии получило ноту от правительства Объединенных Арабских Эмиратов за неуважение к мусульманским традициям. Посол арабской страны была унижена сразу после своего прибытия в рижском аэропорту...»
Во Франции стартовала кампания, целью которой является выдвижение Барака Обамы на пост президента страны. Избрание бывшего американского лидера в качестве главы французского государства, по мнению авторов инициативы, должно стать символом настоящей демократии...»