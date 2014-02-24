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Когда Сокольническую линию метро продлят до Коммунарки

29 марта 2017, среда, 16:46 – СОЧИ-24


"Красную" ветку столичного метро протянут от станции
"Саларьево" до административно-делового центра (АДЦ) "Коммунарка" в 2019 году. "В
целом вся эта линия метро строится в наземном исполнении. И параллельно с этим
участком метро будет строится трасса "Солнцево-Бутово-Видное", – цитирует
агентство "Москва" руководителя департамента развития новых территорий столицы
Владимира Жидкина.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 20:45
Полярники угостили Путина кулебякой

Президент России Владимир Путин, посетивший 29 марта Землю Франца-Иосифа в Баренцевом море, пообщался с работающими в Арктике экологами. Российский лидер побывал у них на чаепитии...»

сегодня, 20:45
Обновленный Совет по местному самоуправлению поддержали в регионах

Обновление состава Совета по местному самоуправлению поможет более эффективно решать вопросы на местах и доносить муниципальные проблемы напрямую до президента. Так считает глава администрации Уфы, президент Международной ассамблеи столиц и крупных городов Ирек Ялалов...»

сегодня, 20:00
"Тайный поклонник" оригинально признался Захаровой в любви

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала "об оригинальном признании в любви от тайного поклонника". Дипломат в очередной раз продемонстрировала хорошее чувство юмора...»

сегодня, 19:59
Лавров отчитал Порошенко из-за убийства Вороненкова

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сегодня, 19:28
Ученые объяснили происхождение секса болезнями

Австралийские ученые из Университета Аделаиды выдвинули неожиданную теорию возникновения секса. Согласно ей, половое размножение является способом борьбы с болезнями, который помогает получить полезные генетические мутации...»

сегодня, 19:28
ОНФ приобщает россиян к благоустройству дворов

Центр мониторинга благоустройства городской среды ОНФ вовлекает россиян в процесс благоустройства дворовых и общегородских территорий. Для этой цели "фронтовики" выпустили специальные методические пособия...»

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