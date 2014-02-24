Когда в Москве запустят новую ветку метро

Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что Кожуховскую линию метро на юго-востоке и востоке столицы достроят в 2018 году. По его словам, на всех станциях этой ветки уже идет стройка. При этом, как передает "Интерфакс", на "Лухмановской" и "Некрасовке" рабочие приступили к возведению основных конструкций.
Во время церемонии похорон Дениса Вороненкова его соратник экс-детутат Госдумы Илья Пономарев сделал несколько громких заявлений. По словам политика, через несколько дней Мария Максакова даст концерт в Киеве...»
Во время церемонии похорон Дениса Вороненкова его соратник экс-детутат Госдумы Илья Пономарев сделал несколько громких заявлений. По словам политика, через несколько дней Мария Максакова даст концерт в Киеве...»