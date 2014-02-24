Когда завершат реконструкцию Филевской линии метро

3 апреля 2017, понедельник, 12:14 – СОЧИ-24

Первый этап реконструкции Филевской линии столичного метро завершитсяв конце апреля. Будут отремонтированы платформы и вестибюли станций "Студенческая","Фили", "Пионерская" и "Кутузовская" по направлению из центра, передает РИА ФАНсо ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.Также первый этап реконструкции предполагает увеличениеплощади вестибюлей и оснащение открытых платформ удлиненными козырьками,защищающими от дождя. Кроме того, пассажиров станций будутспасать от холода инфракрасные обогреватели."После проведения работ ремонт на станциях не потребуется ещев течение 30 лет", – заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортнойинфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

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