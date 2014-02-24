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Когда завершат реконструкцию Филевской линии метро
3 апреля 2017, понедельник, 12:14 – СОЧИ-24
Первый этап реконструкции Филевской линии столичного метро завершится
в конце апреля. Будут отремонтированы платформы и вестибюли станций "Студенческая",
"Фили", "Пионерская" и "Кутузовская" по направлению из центра, передает РИА ФАН
со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.Также первый этап реконструкции предполагает увеличение
площади вестибюлей и оснащение открытых платформ удлиненными козырьками,
защищающими от дождя. Кроме того, пассажиров станций будут
спасать от холода инфракрасные обогреватели."После проведения работ ремонт на станциях не потребуется еще
в течение 30 лет", – заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
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