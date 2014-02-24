Командиру самолета А320 стало плохо в небе над Москвой
16 января 2017, понедельник, 21:28 – ИА СОЧИ-24
Командиру самолета А320 стало плохо в небе над Москвой
Самолет А320, выполнявший рейс из Москвы в Уфу, был вынужден вернуться в Шереметьево сразу после взлета. Командиру воздушного судна резко стало плохо, в связи с чем второй пилот принял решение развернуться.На борту лайнера находились 150 пассажиров. "Командир экстренно госпитализирован", – сообщил источник "Интерфакс" в экстренных службах.
Миллиардер Дональд Трамп 20 января готовится вступить в должность президента США, пользуясь существенно меньшей популярностью, чем президент Барак Обама перед своей инаугурацией четыре года назад. Позитивно оценивают деятельность Трампа только 40% опрошенных Институтом Гэллапа...»
Эксперты бьют тревогу: социально-экономическое неравенство в мире стало угрожающе большим. Восемь богатейших людей мира обладают таким же состоянием, как половина населения нашей планеты – 3,6 миллиарда человек...»
Миллиардер Дональд Трамп 20 января готовится вступить в должность президента США, пользуясь существенно меньшей популярностью, чем президент Барак Обама перед своей инаугурацией четыре года назад. Позитивно оценивают деятельность Трампа только 40% опрошенных Институтом Гэллапа...»
Эксперты бьют тревогу: социально-экономическое неравенство в мире стало угрожающе большим. Восемь богатейших людей мира обладают таким же состоянием, как половина населения нашей планеты – 3,6 миллиарда человек...»